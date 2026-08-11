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Penthouse na Sprzedaż w San Roque, Hiszpania

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9 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$1,09M
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 3/3
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem, wspólnym ogrodem i zachwycaj…
$545,549
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$987,799
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$700,418
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$819,724
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 275 m²
Piętro 3/3
Doskonały dwupoziomowy penthouse w prestiżowym ośrodku golfowym z ogromnymi tarasami, wspóln…
$734,338
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Piętro 2/3
Elegancki dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym dachem z tarasem, wspólnym basenem,…
$447,610
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$780,794
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten przestronny penthouse z dwoma sypialniami w La Alcaidesa oferuje otwarte, panoramiczne w…
$487,533
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Realting.com
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