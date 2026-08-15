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Bungalow nad morzem na sprzedaż w Murcja, Hiszpania

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Fuente Alamo de Murcia
32
Los Alcazares
41
Torre-Pacheco
35
San Pedro del Pinatar
126
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1 obiekt total found
Bungalow w San Javier, Hiszpania
Bungalow
San Javier, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Bungalow na piętrze z 4 sypialniami obok promenady Santiago de la Ribera. Przestronny bungal…
$330,766
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Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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