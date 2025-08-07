Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Murcja
  4. Mieszkania
  5. Bungalow
  6. Garaż

Bungalow z garażem na sprzedaż w Murcja, Hiszpania

Los Alcazares
24
Torre Pacheco
20
San Pedro del Pinatar
56
Kartagena
8
Pokaż więcej
Bungalow Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Bungalow 5 pokojów w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 5 pokojów
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy wam bungalow na dwóch piętrach z licencją turystyczną w mieście San Pedro del …
$231,476
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Piętro 2/2
Przedstawiamy Państwu nowy bungalow na najwyższym piętrze w San Pedro del Pinatar w urbaniza…
$462,894
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/2
Oferujemy nowy bungalow na parterze w zamkniętym urbanizacji La Llana Premium w San Pedro de…
$473,369
Zostaw prośbę
TekceTekce
Bungalow 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Piętro 1/2
Przedstawiamy Państwu nowy bungalow na parterze w San Pedro del Pinatar w urbanizacji zamkni…
$416,599
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/2
Oferujemy nowy bungalow na najwyższym piętrze w zamkniętym urbanizacji La Llana Premium w Sa…
$531,238
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się