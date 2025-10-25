Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Długoterminowy wynajem domy z widokiem na góry w Hiszpania

Wspólnota Walencka
3
Alacant Alicante
3
la Marina Baixa
3
2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
klimatyzacja, ogród, taras, taras na dachu, parking, prywatny basen, widok na góry, balkon
$5,247
za miesiąc
Zostaw prośbę
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
klimatyzacja, ogród, taras, taras na dachu, garaż, parking, prywatny basen, widok na góry, balkon
$5,852
za miesiąc
Zostaw prośbę
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
