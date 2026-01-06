Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Wspólnota Walencka
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Wspólnota Walencka, Hiszpania

Alacant Alicante
4
la Marina Baixa
3
4 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom do Wynajęcia w Korzystnej Lokalizacji w Orihuela Ten dom znajduje się w La Zenia, jednej…
$1,758
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
klimatyzacja, ogród, taras, taras na dachu, parking, prywatny basen, widok na góry, balkon
$5,247
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
klimatyzacja, ogród, taras, parking, prywatny basen, widok na góry, balkon
$5,207
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
klimatyzacja, ogród, taras, taras na dachu, garaż, parking, prywatny basen, widok na góry, balkon
$5,852
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Wspólnota Walencka.

wille

Parametry nieruchomości w Wspólnota Walencka, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Realting.com
Udać się