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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Orihuela, Hiszpania

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14 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 7/9
Mieszkania 2- i 3-pokojowe z widokiem na morze w Punta Prima, Costa Blanca Costa Blanca ofer…
$343,606
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Dwupokojowe mieszkanie z 2 łazienkami w Villamartin. Posiada duże tarasy, wszystkie zwrócone…
$358,361
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Mieszkanie 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Apartament na Parterze z 3 Sypialniami oraz duży Tarasem i Widokiem na Morze w Playa Flamenc…
$680,446
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Orihuela, Hiszpania
Penthouse
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Luksusowy apartament z 3 sypialniami i 2 łazienkami w Villamartín. Apartament na najwyższym …
$444,249
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1
2-Pokojowy Apartament na Pierwszym Piętrze, w Odległości Spaceru od Plaży w Punta Prima Apar…
$332,847
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Mieszkanie 2 pokoi w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
2 pokojowe mieszkanie 5 minut od morza. Apartament na siódmym piętrze z dwoma sypialniami i …
$324,372
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Mieszkanie 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 9
Mieszkania 2- i 3-pokojowe z widokiem na morze w Punta Prima, Costa Blanca Costa Blanca ofer…
$511,333
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 9
Mieszkania 2- i 3-pokojowe z widokiem na morze w Punta Prima, Costa Blanca Costa Blanca ofer…
$372,725
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Mieszkanie 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 9
Mieszkania 2- i 3-pokojowe z widokiem na morze w Punta Prima, Costa Blanca Costa Blanca ofer…
$435,623
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
(Pokazana cena jest zawsze podawana w Hiszpanii bez VAT. Podatek od wartości dodanej, który …
$377,297
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Mieszkanie 5 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
2-Bedroom Apartments with Sea Views in Orihuela Costa Welcome to these stunning apartment…
$353,231
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Apartments in Orihuela Costa, Costa Blanca 24 homes with wonderful common areas, a green and…
$359,402
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Penthouses in Orihuela Costa, Costa Blanca 24 homes with wonderful common areas, a green and…
$481,086
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Apartments in Orihuela Costa, Costa Blanca 24 homes with wonderful common areas, a green and…
$315,784
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