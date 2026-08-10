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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Oriental, Hiszpania

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Fortuna
13
Abanilla
3
16 obiektów total found
Willa w Abanilla, Hiszpania
Willa
Abanilla, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Odkryj tę olśniewającą nową willę znajdującą się na dużej prywatnej działce o powierzchni 50…
$396,100
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Willa w Abanilla, Hiszpania
Willa
Abanilla, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Przestronne rezydencji z 4 sypialniami w pobliżu Abanilla. Duży półnowy dom w pobliżu Abanil…
$302,282
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Willa w Fortuna, Hiszpania
Willa
Fortuna, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
_ Nowe wille w Fortuna, Murcia. Niezależna willa zbudowana na 2 piętrach i posiada 3 sypia…
$406,945
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Fortuna, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Fortuna, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Wyjątkowy nowoczesny dom designerski z obszernymi przestrzeniami zewnętrznymi w uroczym obsz…
$398,202
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Willa w Fortuna, Hiszpania
Willa
Fortuna, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Nowoczesne dwupiętrowe wille w Fortuna, Murcia, są budowane w celu zapewnienia komfortu, fun…
$407,750
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Dom 3 pokoi w Fortuna, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Fortuna, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Odkryj ten imponujący śródziemnomorski klejnot architektoniczny, położony w spokojnym środow…
$409,580
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Dom 5 pokojów w Fortuna, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Fortuna, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Odkryj swój nowy projekt budowlany w Murcia, Fortuna. Zanurz się w spokojne piękno tego miej…
$335,628
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Willa w Fortuna, Hiszpania
Willa
Fortuna, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Wyłącznie jednopiętrowa willa nowej budowy, położona na dużej działce 750 m2 w Las Casikas, …
$419,400
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Willa w Fortuna, Hiszpania
Willa
Fortuna, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
NOWBUDOWANIE WILI W FORTUNIE Nowe wille w Fortuna, Murcia. Niezależna willa zbudowana na 2 p…
$406,945
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Willa w Fortuna, Hiszpania
Willa
Fortuna, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Willa w stylu Ibiza w cichej hiszpańskiej wiosceExclusive villa- nowy budynek na przestronne…
$418,249
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Willa w Fortuna, Hiszpania
Willa
Fortuna, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Willa w stylu Ibiza w cichej hiszpańskiej miejscowości Ekstra nowa willa na przestronnej dz…
$417,646
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Willa w Fortuna, Hiszpania
Willa
Fortuna, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Willa w stylu Ibiza w cichej hiszpańskiej miejscowości Wyłącznie nowa willa budować na przes…
$416,203
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Willa w Fortuna, Hiszpania
Willa
Fortuna, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
NOWA WILLA W FORTUNENowe wille w Fortuna, Murcia.Niezależna dwupiętrowa willa z 3 sypialniam…
$410,764
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Mieszkanie 4 pokoi w Abanilla, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Abanilla, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY WILLA W ALBANILLA, MURCJA Rynek Pierwotny willa na dużej działce w gminie A…
$394,670
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Mieszkanie 4 pokoi w Fortuna, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fortuna, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
NOWE WILLE W FORTUNIE Nowe wille w Fortuna, Murcia. Niezależna willa zbudowana na 2 pięt…
$406,278
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Mieszkanie 4 pokoi w Fortuna, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fortuna, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Willa w stylu ibizańskim w spokojnej hiszpańskiej wiosce Ekskluzywna, nowo wybudowana willa…
$406,278
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Typy nieruchomości w Oriental.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Oriental, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
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