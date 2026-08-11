Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Abanilla
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Abanilla, Hiszpania

;
3 obiekty total found
Willa w Abanilla, Hiszpania
Willa
Abanilla, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Przestronne rezydencji z 4 sypialniami w pobliżu Abanilla. Duży półnowy dom w pobliżu Abanil…
$302,282
Zostaw prośbę
Willa w Abanilla, Hiszpania
Willa
Abanilla, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Odkryj tę olśniewającą nową willę znajdującą się na dużej prywatnej działce o powierzchni 50…
$396,100
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Abanilla, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Abanilla, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY WILLA W ALBANILLA, MURCJA Rynek Pierwotny willa na dużej działce w gminie A…
$394,670
Zostaw prośbę
TekceTekce
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się