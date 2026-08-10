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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ontinyent, Hiszpania

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2 obiekty total found
Willa w Ontinyent, Hiszpania
Willa
Ontinyent, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 378 m²
The house located in Ontinyent (Valencia) less than 1 km from the town (80 km to Valencia an…
$599,900
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Willa w Ontinyent, Hiszpania
Willa
Ontinyent, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 330 m²
This is 19th century farmhouse. It´s totally renovated. It is located next to the place of …
$576,776
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