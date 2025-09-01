  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola

Fuengirola, Hiszpania
od
$1,08M
;
16
ID: 27847
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Miasteczko
    Fuengirola

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Panoramicznym Widokiem, Certyfikatem BREEAM z Dużymi Tarasami w Fuengirola

Projekt ten zlokalizowany jest na terenie gminy Fuengirola. Położona w samym sercu Costa del Sol, tętniąca życiem Fuengirola może poszczycić się pięknymi piaszczystymi plażami, doskonałymi udogodnieniami i tętniącą życiem atmosferą przez cały rok. Fuengirola oferuje szeroką gamę sklepów, restauracji i barów, doskonałe instytucje edukacyjne i placówki służby zdrowia, liczne pola golfowe, sporty wodne i atrakcje kulturalne, takie jak zamek Sohail i Bioparc Fuengirola. Najnowszym trendem na rynku nieruchomości jest rozwój rynku luksusowego, na którym nabywcy poszukują ekskluzywnych nieruchomości z udogodnieniami premium.

Apartamenty na sprzedaż w Fuengirola cieszą się strategiczną lokalizacją, na granicy trzech gmin Fuengirola, Mijas i Benalmadena, z doskonałym dostępem do głównej autostrady A7. Lokalne sklepy, znana restauracja i supermarket znajdują się w odległości spaceru. Inwestycja znajduje się 2,5 km od lokalnych piaszczystych plaż i przystanku lokalnego pociągu, 3,5 km od Benalmadena Pueblo i 8 km od centrum Fuengirola. Znajdują się również 16 km od międzynarodowego lotniska w Maladze i 35 km od Marbelli i Puerto Banus.

Luksusowa inwestycja położona jest na wzniesieniu z widokiem na wybrzeże i Morze Śródziemne. Ekologiczne podejście do budowy i projektowania tego projektu zaowocuje trudnym do uzyskania certyfikatem BREEAM – uznaną na całym świecie metodą oceny i certyfikacji środowiskowej budynków. Jest to prywatne, zamknięte osiedle z wyjątkowymi udogodnieniami: rozległe tereny zielone, odkryte baseny dla dorosłych i dzieci, strefa wellness, miejsce na piknik i grill, ogród z targiem rolnym, biznes i centrum konferencyjne oraz sauna. Ponadto właściciele otrzymają platynową kartę, która umożliwi mieszkańcom dostęp do wybranych ekskluzywnych ofert i korzyści w siedzibie makrospołeczności – 5* Hilton Sports Club and Spa Hotel.

Ta inwestycja to arcydzieło nowoczesnego życia, łączące w sobie efektywność energetyczną, najwyższej klasy wykończenia, spektakularne widoki na morze i przestronne tarasy. Oferuje harmonijne połączenie luksusu i zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu jest idealnym miejscem dla tych, którzy cenią styl i odpowiedzialne życie. Te luksusowe apartamenty będą wyposażone w klimatyzację, ogrzewanie podłogowe, 2 miejsca parkingowe ze stacją ładowania do pojazdów elektrycznych, komórkę lokatorską, wyposażenie kuchni włoskiej marki, aplikację do usług concierge oraz system automatyki domowej.


AGP-00909

Fuengirola, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

