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Domy Szeregowe z basenem w Marbella, Hiszpania

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San Pedro Alcantara
16
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1 obiekt total found
Szeregowiec 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny, luksusowy dom szeregowy z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zachwycają…
$715,044
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Marbella, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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