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Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Marbella, Hiszpania

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San Pedro Alcantara
8
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3 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowe Apartamenty i Penthouse’y w Nueva Andalucía, Marbella Ten ekskluzywny kompleks zna…
$2,23M
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Bliźniak 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowe Apartamenty i Penthouse’y w Nueva Andalucía, Marbella Ten ekskluzywny kompleks zna…
$2,87M
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Bliźniak 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowe Apartamenty i Penthouse’y w Nueva Andalucía, Marbella Ten ekskluzywny kompleks zna…
$1,98M
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Parametry nieruchomości w Marbella, Hiszpania

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