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Bliźniaki w górach na sprzedaż w Marbella, Hiszpania

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San Pedro Alcantara
8
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1 obiekt total found
Bliźniak 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 5
Stylowe apartamenty blisko udogodnień w Marbelli Stylowe apartamenty znajdują się w kompleks…
$1,03M
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Parametry nieruchomości w Marbella, Hiszpania

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Tanie
Luksusowe
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