Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Taras

Bliźniaki z tarasem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Bliźniak Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
The residential camporosso Serpentine is distributed in two linear plots, Poniente and Levan…
$643,742
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 103 m²
Townhouse for Sale – Sierra Cortina Resort (Finestrat) Discover this charming 103 m² townh…
$343,960
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Bliźniak 3 pokoi w Polop, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Prowincja Alicante. Hiszpania. Unikalny krajobraz przyrodniczy w podgórzu góry Ponoitch otoc…
$711,710
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Townshouse El Pinar, w Sierra Cortina Resort (Finestrat) Posiada 102 m2, podzielony na 2 syp…
$344,408
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się