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Bungalow z garażem na sprzedaż w la Marina Alta, Hiszpania

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Calp
9
Javea
5
Denia
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1 obiekt total found
Bungalow 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 1
Przedstawiamy kompleks bungalow położony w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Calpe, który ofer…
$235,328
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Parametry nieruchomości w la Marina Alta, Hiszpania

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