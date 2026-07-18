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Mieszkania z basenem na sprzedaż w lHorta Nord, Hiszpania

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Godella
16
Paterna
9
Alboraia Alboraya
8
Mieszkanie Usuwać
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4 obiekty total found
Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 136 m²
Aleria, ekskluzywna promocja nowych prac zlokalizowanych w Valterna (Paterna), jednym z obsz…
$518,540
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Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 107 m²
Aleria, ekskluzywna promocja nowych prac zlokalizowanych w Valterna (Paterna), jednym z obsz…
$438,413
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Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 93 m²
Aleria, ekskluzywna promocja nowych prac zlokalizowanych w Valterna (Paterna), jednym z obsz…
$409,796
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OkeaskOkeask
Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 146 m²
Aleria, ekskluzywna promocja nowych prac zlokalizowanych w Valterna (Paterna), jednym z obsz…
$558,604
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Typy nieruchomości w lHorta Nord.

2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w lHorta Nord, Hiszpania

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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