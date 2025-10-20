Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Girones
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Girones, Hiszpania

wille
3
1 obiekt total found
Willa w Llagostera, Hiszpania
Willa
Llagostera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 18 000 m²
Piękny rustykalny dom z dużą działką o powierzchni 18 000 m2 całkowicie ograniczoną konstruk…
$1,37M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Girones, Hiszpania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się