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Wille z basenem na sprzedaż w Elx Elche, Hiszpania

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5 obiektów total found
Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
W sprzedaży, duża willa z basenem w LA HOYA, zaledwie 4 km. de La Marina, dystrybuowane na 2…
$495,898
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Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
A 200 m2 CHALET PUPENDO, położony na drodze od Elche do Santa Pola, więc ma doskonałą i dobr…
$543,126
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Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Luxury villas near the beach on the Costa Blanca Welcome to an exclusive promotion of luxur…
$622,373
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TekceTekce
Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Luksusowa willa z 7,000 m2 Plaża znajduje się 6 km od plaży i 9 km. z Alicante City Zredukow…
$1,62M
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Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Willa jest sprzedawana w okolicy Buenos Aires, Elche pedanias. Obiekt ma powierzchnię 130 m …
$649,390
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Parametry nieruchomości w Elx Elche, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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