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Wille z basenem na sprzedaż w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

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Aspe
36
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11 obiektów total found
Willa 7 pokojów w Aspe, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Aspe, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Wspaniała willa z prywatnym basenem, dużym tarasem i ogrodem położona w uprzywilejowanej oko…
$426,834
VAT
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Willa 7 pokojów w Aspe, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Aspe, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Atrakcyjna willa z prywatnym basenem, dużym tarasem i ogrodem położona w uprzywilejowanej ok…
$413,192
VAT
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Willa 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Willa klasy premium z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem, położona tuż przy polu gol…
$380,588
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 4 pokoi w Aspe, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Aspe, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Fantastyczna willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem, otoczona naturą Termin d…
$281,114
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Elegancka willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem, położona na ogromnej działce. …
$416,570
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Luksusowa willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem położona na ogromnej działce …
$378,643
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Oszałamiająca willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem, położona tuż przy polu gol…
$349,449
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Nowoczesna willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem, otoczona naturą Termin dos…
$359,137
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Atrakcyjna willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem w otoczeniu przyrody Termin…
$283,563
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Wspaniała willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem położona obok pola golfowego …
$343,683
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Niesamowita willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem, położona tuż przy polu golfo…
$367,169
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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