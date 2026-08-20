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Penthouse z basenem na Sprzedaż w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

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1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Aspe, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Aspe, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2
Niesamowity penthouse z dużym tarasem na dachu, ogrodem i wspaniałym widokiem na góry w otoc…
$236 642
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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