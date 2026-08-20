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Domy z basenem na sprzedaż w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

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Aspe
40
13 obiektów total found
Willa 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Elegancka willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem, położona na ogromnej działce. …
$416 570
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Dom 3 pokoi w Aspe, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Aspe, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Położony w spokojnej wsi Aspe, Alicante, te luksusowe 3-pokojowe domy jednoosobowe oferują d…
$263 349
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Willa 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Nowoczesna willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem, otoczona naturą Termin dos…
$359 137
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy dom szeregowy z dużym tarasem na dachu, basenem społecznościowym obok pola golfowe…
$422 287
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Oszałamiająca willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem, położona tuż przy polu gol…
$349 449
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Atrakcyjna willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem w otoczeniu przyrody Termin…
$283 563
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Luksusowa willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem położona na ogromnej działce …
$378 643
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Niesamowita willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem, położona tuż przy polu golfo…
$367 169
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Aspe, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Aspe, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Fantastyczna willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem, otoczona naturą Termin d…
$281 114
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Wspaniała willa z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem położona obok pola golfowego …
$343 683
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 7 pokojów w Aspe, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Aspe, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Atrakcyjna willa z prywatnym basenem, dużym tarasem i ogrodem położona w uprzywilejowanej ok…
$413 192
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 7 pokojów w Aspe, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Aspe, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Wspaniała willa z prywatnym basenem, dużym tarasem i ogrodem położona w uprzywilejowanej oko…
$426 834
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Willa klasy premium z dużym tarasem, ogrodem i prywatnym basenem, położona tuż przy polu gol…
$380 588
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Typy nieruchomości w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio.

wille
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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