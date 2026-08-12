Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Vega Baja del Segura
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Vega Baja del Segura, Hiszpania

;
Torrevieja
48
Orihuela
9
63 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 202 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 202 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 202 m²
$212,542
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 60 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Torrevieja, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Ta przestrzeń handlowa na parterze, na poziomie ulicy, znajduje się w północnej części Torre…
$151,025
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 300 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Najlepsze miejsce! Przestronne Komercyjne Pand 300 m2 w Centrum Piękny obiekt handlowy o pow…
$667,322
Zostaw prośbę
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 400 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Torrevieja, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Wyjątkowa okazja w Torrevieja! Na sprzedaż: przestronny budynek narożny o maksymalnej widocz…
$313,792
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 242 m² w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 242 m²
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Powierzchnia 242 m²
Nieruchomości komercyjne w Lomas de Cabo Roig. Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w centrum…
$360,413
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 23 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 23 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 23 m²
Garaż z magazynem przed "Parque de las Naciones", Torrevieja
$23,614
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 910 m² w Daya Nueva, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 910 m²
Daya Nueva, Hiszpania
Powierzchnia 910 m²
Na sprzedaż: operacja ready-to-use: budynek komercyjny o łącznej powierzchni 910 m2 na dział…
$784,771
Zostaw prośbę
Gotowy biznes 110 m² w Torrevieja, Hiszpania
Gotowy biznes 110 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Przestronne nieruchomości komercyjne w samym sercu Torrevieja, z 1 łazienką, gotowy na wszel…
$182,250
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 270 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 270 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż: obiekt komercyjny (szkoła sportowa) o powierzchni 270 m2, położony w centrum To…
$313,908
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 250 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 250 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 250 m²
Duża przestrzeń handlowa dla 5 firm w centrum Torrevieja. Duży budynek komercyjny w nowym bu…
$342,974
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Orihuela, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Orihuela, Hiszpania
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż: istniejąca firma, salon piękności w okolicy Playa Flamenca. Salon znajduje się …
$406,802
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 103 m² w Orihuela, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 103 m²
Orihuela, Hiszpania
Powierzchnia 103 m²
Nowa w pełni operacyjna firma na sprzedaż w Playa Flamenca. Położony na pierwszym piętrze ru…
$348,671
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 29 m² w La Mata, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 29 m²
La Mata, Hiszpania
Powierzchnia 29 m²
Zamknięty podwójny garaż w centrum La Mata, obok plaży. Zamknięty podwójny garaż w samym ser…
$44,761
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 300 m² w Orihuela, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Orihuela, Hiszpania
Powierzchnia 300 m²
Nieruchomości komercyjne w La Zenia. Nieruchomość komercyjna 300 m2 w La Zenia. Składa się z…
$325,534
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Torrevieja, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Restauracja w pobliżu Playa del Cura na sprzedaż. Lokalna restauracja w pobliżu Playa del Cu…
$156,954
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 800 m² w Guardamar del Segura, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 800 m²
Guardamar del Segura, Hiszpania
Powierzchnia 800 m²
Kompleks restauracji Premium na Costa Blanca!Guardamar del Segura (prowincja Alicante)Koszt:…
$1,71M
Zostaw prośbę
Sklep 507 m² w Torrevieja, Hiszpania
Sklep 507 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 507 m²
Duża Nieruchomość Handlowa o Powierzchni 507 m² w Pobliżu Plaży w Torrevieja, Alicante Nieru…
$2,31M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 200 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 200 m²
Lokale handlowe pomiędzy plażami El Cura i Los Locos w centrum Torrevieja
$203,343
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 60 m² w Orihuela, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z założonym salonem fryzjerskim - Citrus Centre, Playa Flamenca …
$354,207
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 21 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 21 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 21 m²
Szukasz lokalu do inwestowania czy założenia firmy? Poznaj naszą szeroką gamę nieruchomości …
$21,938
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 90 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 90 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w centrum Torrevieja. Nieruchomość komercyjna na sprzeda…
$267,287
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 316 m² w La Mata, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 316 m²
La Mata, Hiszpania
Powierzchnia 316 m²
Commercial premises next to the beach of La Mata-Torrevieja. 25 commercial premises on the b…
$107,246
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 17 m² w La Mata, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 17 m²
La Mata, Hiszpania
Powierzchnia 17 m²
For sale very spacious garage box just 50 meters from the beach and in the center of La Mata…
$14,335
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 626 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 626 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 626 m²
Aparthotel na sprzedaż w mieście Los Balcones, Torrevieja ( Alicante ) . Hotel położony jest…
$1,91M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Orihuela, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 1
Lokale użytkowe w Orihuela Costa ID A10310
$731,300
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 63 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 63 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 63 m²
L ocal Commercial w Torrevieja sprzedała bardzo ekonomiczną cenę. Ma 63 m2 powierzchni, zale…
$52,030
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 166 m² w La Mata, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 166 m²
La Mata, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 166 m²
Local of 166 square meters just 30 meters from the sea. It has 1 bathroom, 1 toilet and kitc…
$183,964
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
The house is located on the first floor and has a total of 468 m2 distributed around a large…
$1,15M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 98 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 98 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
98 m2 premises that is functioning as a pizzeria. It is located 300 meters from the beach in…
$159,276
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 280 m² w La Mata, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 280 m²
La Mata, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 280 m²
This magnificent very spacious mechanical workshop is for sale with 280m2, the premises are …
$273,170
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się