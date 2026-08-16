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Domy na sprzedaż w Wspólnota Madrytu, Hiszpania

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Madryt
7
Galapagar
3
18 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Torrelodones, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Torrelodones, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Eleganckie Wille Blisko Natury i Codzienne Udogodnienia w Torrelodones Rejon Las Marías jest…
$1,29M
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Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
This apartment is located on the second floor of a classic building from the 1920s, on Calle…
$1,19M
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Dom 6 pokojów w Torrelodones, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Torrelodones, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 271 m²
Eleganckie Wille Blisko Natury i Codzienne Udogodnienia w Torrelodones Rejon Las Marías jest…
$1,63M
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Dom 6 pokojów w Torrelodones, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Torrelodones, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 289 m²
Wille z Wysokiej Jakości Wyposażeniem w Las Marías, Torrelodones Położony w spokojnej i dobr…
$1,23M
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Dom 7 pokojów w La Navata, Hiszpania
Dom 7 pokojów
La Navata, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Willa w Galapagar ID MON003
$1,83M
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Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 156 m²
Built in 1973, this fourth floor apartment overlooking the street is located in one of the m…
$2,70M
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TekceTekce
Dom 6 pokojów w Pozuelo de Alarcon, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Pozuelo de Alarcon, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Dom w Pozuelo de Alarcon ID MPA096
$1,68M
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Dom 6 pokojów w Las Rozas de Madrid, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Las Rozas de Madrid, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Willa w Las Rozas de Madrid ID MPA022
$2,50M
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Dom 5 pokojów w Las Rozas de Madrid, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Las Rozas de Madrid, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Dom w Las Rozas de Madrid ID MPA021
$783,535
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Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 441 m²
Piękna willa narożna 441 m2 na działce ponad 800 m2, znajduje się w jednej z najlepszych urb…
$2,51M
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Dom 5 pokojów w La Navata, Hiszpania
Dom 5 pokojów
La Navata, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Willa w Galapagar ID MON002
$957,654
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Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 440 m²
Indywidualna willa 440 m2, położona w wyłącznej części La Moraleja, na zaledwie 2 piętrach, …
$2,88M
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Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Fantastyczna sąsiadująca willa o powierzchni 450 m2, położona w najbardziej ekskluzywnej czę…
$2,56M
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Dom 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Dom w Altea ID F0932
$394,670
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Dom 6 pokojów w Madryt, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Madryt, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Buhardilla w Finestrat ID F1087
$545,573
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Willa w Alcobendas, Hiszpania
Willa
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 000 m²
W prestiżowej dzielnicy La Moraleja ta niezależna willa o powierzchni ponad 1000 m2 jest spr…
$5,96M
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Dom 7 pokojów w Soto del Real, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Soto del Real, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Dom w Soto del Real ID MPA050
$893,811
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Dom 4 pokoi w La Navata, Hiszpania
Dom 4 pokoi
La Navata, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Willa w Galapagar ID MON001
$870,595
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Typy nieruchomości w Wspólnota Madrytu.

wille

Parametry nieruchomości w Wspólnota Madrytu, Hiszpania

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