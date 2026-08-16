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Wille na sprzedaż w Wspólnota Madrytu, Hiszpania

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6 obiektów total found
Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
This apartment is located on the second floor of a classic building from the 1920s, on Calle…
$1,19M
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Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 156 m²
Built in 1973, this fourth floor apartment overlooking the street is located in one of the m…
$2,70M
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Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 441 m²
Piękna willa narożna 441 m2 na działce ponad 800 m2, znajduje się w jednej z najlepszych urb…
$2,51M
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Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 440 m²
Indywidualna willa 440 m2, położona w wyłącznej części La Moraleja, na zaledwie 2 piętrach, …
$2,88M
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Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Fantastyczna sąsiadująca willa o powierzchni 450 m2, położona w najbardziej ekskluzywnej czę…
$2,56M
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Willa w Alcobendas, Hiszpania
Willa
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 000 m²
W prestiżowej dzielnicy La Moraleja ta niezależna willa o powierzchni ponad 1000 m2 jest spr…
$5,96M
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LDV InvestLDV Invest

Parametry nieruchomości w Wspólnota Madrytu, Hiszpania

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