  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Katalonia
  4. Mieszkania
  5. Dom drewniany w stylu górskim
  6. Garaż

Dom drewniany w stylu górskim z garażem na sprzedaż w Katalonia, Hiszpania

Girona
10
Lloret de Mar
7
9 obiektów total found
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Santa Susanna, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Santa Susanna, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Liczba kondygnacji 2
SPECTACULAR RENOVATED HOUSE WITH SEA VIEWS IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: YOUR OASIS OF TRANQU…
$668,736
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Serrabrava, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS LUXURY HOUSE WITH SEA VIEWS AND RECENTLY BUILT IN LLORET DE MAR  This spectacula…
$1,36M
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 464 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL HOUSE WITH BEAUTIFUL SEA VIEWS IN CALA CANYELLES, LLORET DE MAR  It is a beauti…
$904,131
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 402 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC LUXURY HOUSE WITH INCREDIBLE SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  Discover this exceptio…
$1,68M
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 449 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULEUSE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER À TOSSA DE MAR  Fantastique maison moderne, …
$2,73M
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL LUXURY HOUSE WITH SEA VIEWS IN ROCA GROSSA, LLORET DE MAR  Welcome to an impres…
$801,413
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS HOUSE NEAR THE SEA IN CANYELLES, LLORET DE MAR  It is a large property, with 2 i…
$854,377
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS HIGH STANDING HOUSE AND PANORAMIC SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  Welcome to your dr…
$1,34M
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Serrabrava, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 309 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC HOUSE WITH INCREDIBLE SEA VIEWS IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  It is a beautifu…
$815,218
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Katalonia, Hiszpania

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
