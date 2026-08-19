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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Castello Castellon, Hiszpania

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la Plana Alta
27
la Plana Baixa
20
49 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 373 m²
Piętro 3/3
Luksusowy, wysokiej klasy penthouse w pobliżu plaży, z którego roztacza się niesamowity wido…
$1,33M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Exclusive New Construction Homes in Benicàssim: Luxury and Sustainability by the Mediterrane…
$478,176
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Penthouse w Moncofa, Hiszpania
Penthouse
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Nowe domy na sprzedaż w Moncofa, 300 metrów od plaży Top lokalizacja na wybrzeżu w Moncofa, …
$465,313
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Mieszkanie 3 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa Near the Beach with Sea Views and Premium Amenities…
$277,074
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Mieszkanie 2 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Nowe ekskluzywne budynki w Benicassim: luksusowe i przyjazne dla środowiska na wybrzeżu Morz…
$456,963
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Mieszkanie 4 pokoi w Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 268 m²
Piętro 1/3
Fantastyczny apartament na parterze nad morzem z dużym tarasem z prywatnym basenem i niesamo…
$864,383
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa 350 Metres from the Beach with Premium Finishes …
$323,877
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Penthouse w Benicassim, Hiszpania
Penthouse
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Exclusive New Construction Homes in Benicàssim: Luxury and Sustainability by the Mediterrane…
$712,186
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Penthouse w Moncofa, Hiszpania
Penthouse
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
New Build Beachfront Apartments for Sale in Moncofa with Sea Views Prime Coastal Lo…
$454,411
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Mieszkanie 3 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Nowe ekskluzywne budynki w Benicassim: luksusowe i przyjazne dla środowiska na wybrzeżu Morz…
$579,952
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Mieszkanie 3 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
New Build Beachfront Apartments for Sale in Moncofa with Sea Views Prime Coastal Lo…
$310,594
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Mieszkanie 2 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa 350 Metres from the Beach with Premium Finishes …
$254,312
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Willa w Moncofa, Hiszpania
Willa
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
New Build Beachfront Semi Detached Villas in Moncofa with Sea Views Prime Location …
$490,512
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Mieszkanie 3 pokoi w Cabanes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cabanes, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/11
Oferujemy apartament w bardzo pięknym kompleksie mieszkaniowym Ciudad Jardín, położonym w Or…
$239,869
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Mieszkanie 4 pokoi w Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 241 m²
Piętro 1
Luksusowy apartament na środkowym piętrze w pobliżu plaży z przepięknym widokiem na morze, d…
$711,080
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 1 pokój w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa Near the Beach with Sea Views and Premium Amenities…
$206,678
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Mieszkanie 3 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
Nowe ekskluzywne budynki w Benicassim: luksusowe i przyjazne dla środowiska na wybrzeżu Morz…
$713,341
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Penthouse w Moncofa, Hiszpania
Penthouse
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa 350 Metres from the Beach with Premium Finishes …
$420,812
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Mieszkanie 3 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Exclusive New Construction Homes in Benicàssim: Luxury and Sustainability by the Mediterrane…
$586,145
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Mieszkanie 3 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
Nowe ekskluzywne budynki w Benicassim: luksusowe i przyjazne dla środowiska na wybrzeżu Morz…
$618,011
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Willa w Moncofa, Hiszpania
Willa
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
New Build Beachfront Semi Detached Villas in Moncofa with Sea Views Prime Location …
$654,015
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Mieszkanie 2 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa Near the Beach with Sea Views and Premium Amenities…
$310,594
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Mieszkanie 2 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 57 m²
Nowe domy na sprzedaż w Moncofa, 300 metrów od plaży Top lokalizacja na wybrzeżu w Moncofa, …
$287,501
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Penthouse w Moncofa, Hiszpania
Penthouse
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa Near the Beach with Sea Views and Premium Amenities…
$402,279
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Penthouse w Moncofa, Hiszpania
Penthouse
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa Near the Beach with Sea Views and Premium Amenities…
$409,235
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Mieszkanie 4 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 149 m²
Nowe ekskluzywne budynki w Benicassim: luksusowe i przyjazne dla środowiska na wybrzeżu Morz…
$969,680
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Mieszkanie 4 pokoi w Alcala de Xivert, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alcala de Xivert, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 194 m²
Położony w cichym narożniku południowej Alcossebra, ten kompleks mieszkalny oferuje harmonij…
$460,627
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Mieszkanie 3 pokoi w Cabanes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cabanes, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/11
Oferujemy apartamenty na pierwszej linii morza z widokiem na morze w bardzo pięknym kompleks…
$349,479
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Mieszkanie 3 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Nowe domy na sprzedaż w Moncofa, 300 metrów od plaży Top lokalizacja na wybrzeżu w Moncofa, …
$302,511
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Penthouse w Benicassim, Hiszpania
Penthouse
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Exclusive New Construction Homes in Benicàssim: Luxury and Sustainability by the Mediterrane…
$971,953
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Typy nieruchomości w Castello Castellon.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Castello Castellon, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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