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Domy Szeregowe z basenem w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

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Santa Cruz de Tenerife
36
Adeje
22
Arona
9
Los Cristianos
7
Szeregowiec Usuwać
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9 obiektów total found
Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Townhouse na sprzedaż w nowo wybudowanym elitarnym kompleksie mieszkalnym PortoNovo w centru…
$635,626
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Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż trzypiętrowa kamienica położona w El Camison, na granicy miast Los Cristianos i …
$524,829
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Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż w kamienicach w La Finca, pierwsza faza Aguilas del Teide. Na parterze znajduje …
$305,567
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Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż narożnik trzypiętrowy kamienica o powierzchni 135 m ². Położony w El Camison, na…
$465,348
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Przestronny dom na sprzedaż w kompleksie Terrazas del Galeon w Adeje. Dom składa się z salo…
$290,405
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
W sprzedaży znajduje się dwupoziomowy penthouse, który znajduje się w kompleksie Un Posto Al…
$204,100
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TekceTekce
Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Willa w okolicy El Galeon, w La Capitana. Willa składa się z: 4 sypialni, 3 łazienek, salonu…
$670,615
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Kamienica na sprzedaż w Valle del Sol w okolicy El Madroñal.  Na parterze znajduje się przes…
$348,720
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Trzypiętrowa kamienica w dzielnicy El Madroñal w kompleksie mieszkaniowym Oasis Fañabe. Obej…
$425,695
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Parametry nieruchomości w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

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