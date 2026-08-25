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Domy w górach na sprzedaż w Campo de Gibraltar, Hiszpania

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San Roque
31
Tarifa
19
7 obiektów total found
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 2 041 m²
Villa Noon: design cutting- edge, zrównoważony luksus i uprzywilejowane ustawienie w La Rese…
$14,80M
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Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa kamienica na polu golfowym z przestronnym ogrodem, tarasami i wspólnym basenem wśr…
$803 549
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 825 m²
Pobudka nad Morzem Śródziemnym w La Reserva de Sotogrande, gdzie panoramiczne widoki, ochron…
$16,07M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 9 pokojów w San Roque, Hiszpania
Willa 9 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 544 m²
Liczba kondygnacji 2
Innowacyjna Willa o Zerowym Zużyciu Energii na Terenie Prestiżowego Sotogrande, San Roque Te…
$10,21M
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Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Liczba kondygnacji 2
Bogata kamienica położona na polu golfowym z dużym ogrodem, tarasami i wspólnym basenem w ot…
$582 172
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 087 m²
Villa HALO to wyjątkowa luksusowa willa w La Reserva de Sotogrande, jednej z najbardziej eks…
$11,16M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85M
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Typy nieruchomości w Campo de Gibraltar.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Campo de Gibraltar, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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