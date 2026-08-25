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Bliźniaki na sprzedaż w Campo de Gibraltar, Hiszpania

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4 obiekty total found
Bliźniak 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$754 052
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Bliźniak 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem…
$556 584
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Dwupoziomowy central na sprzedaż z basenem społeczności. Znajduje się kilka kroków od stare…
$347 120
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Bliźniak 2 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Bardzo jasny centralny dupleks kilka kroków od plaży i starego miasta. Składa się z dwóch s…
$251 662
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Parametry nieruchomości w Campo de Gibraltar, Hiszpania

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z Taras
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z Basen
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