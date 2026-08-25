Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Campo de Gibraltar
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Campo de Gibraltar, Hiszpania

;
San Roque
31
Tarifa
19
51 obiekt total found
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 2 041 m²
Villa Noon: design cutting- edge, zrównoważony luksus i uprzywilejowane ustawienie w La Rese…
$14,80M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa kamienica na polu golfowym z przestronnym ogrodem, tarasami i wspólnym basenem wśr…
$803 549
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 825 m²
Pobudka nad Morzem Śródziemnym w La Reserva de Sotogrande, gdzie panoramiczne widoki, ochron…
$16,07M
Zostaw prośbę
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Bliźniak 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$754 052
Zostaw prośbę
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 742 m²
Villa Oak to nowo wybudowany dom położony w ekskluzywnej Altos de Valderrama, Sotogrande, za…
$10,02M
Zostaw prośbę
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
A sanctuary where architecture and nature merge in perfect harmonyLocated in the prestigious…
$14,50M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 7 pokojów w San Roque, Hiszpania
Willa 7 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 087 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze i Pole Golfowe oraz Zerowym Zużyciem Energii w Sotogrande Ta inwes…
$11,41M
Zostaw prośbę
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Discover Villa Oak, an extraordinary retreat where architectural brilliance harmonizes with …
$10,21M
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w San Roque, Hiszpania
Willa 9 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 544 m²
Liczba kondygnacji 2
Innowacyjna Willa o Zerowym Zużyciu Energii na Terenie Prestiżowego Sotogrande, San Roque Te…
$10,21M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem…
$556 584
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Liczba kondygnacji 2
Bogata kamienica położona na polu golfowym z dużym ogrodem, tarasami i wspólnym basenem w ot…
$582 172
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 087 m²
Villa HALO to wyjątkowa luksusowa willa w La Reserva de Sotogrande, jednej z najbardziej eks…
$11,16M
Zostaw prośbę
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
A Super Modern Masterpiece in Altos de Valderrama,Villa Stern, an ultra-modern architectural…
$5,87M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowo Wybudowane Domy w San Roque Cádiz w Pobliżu Pól Golfowych Domy na sprzedaż znajdują się…
$768 326
Zostaw prośbę
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Located in the prestigious La Reserva de Sotogrande, Villa Halo represents the peak of susta…
$10,21M
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w San Roque, Hiszpania
Dom 8 pokojów
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 2 800 m²
Położony w ekskluzywnej i słynnej dzielnicy Sotogrande w Costa del Sol, ta przełomowa willa …
$13,31M
Zostaw prośbę
Willa w Algeciras, Hiszpania
Willa
Algeciras, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
FOR SALE CHALET IN RESIDENTIAL AREA Punta Carnero. The very wide and luminous housing enjoy …
$705 088
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Facinas, Hiszpania
Szeregowiec
Facinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Cortijo of small dimensions of traditional livestock use currently operating. It has easy ac…
$488 138
Zostaw prośbę
Willa w Tarifa, Hiszpania
Willa
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Urban plot of 2,500 m2 in the fourth at 10 min by car at rate. He currently has a building o…
$292 883
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Torreguadiaro, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Torreguadiaro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Całkowita powierzchnia: 286,41 m², rozłożona następująco: 207,65 m² na parterze 44,20 m² na…
$1,16M
Zostaw prośbę
Willa w Tarifa, Hiszpania
Willa
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 390 m²
Willa znajduje się w parku przyrody Los Arcornocales, chronionym i uprzywilejowanym miejscu …
$835 258
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Central attached to 95 m2 built. It is located a few steps from the center and the beach. …
$357 968
Zostaw prośbę
Willa w Tarifa, Hiszpania
Willa
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Casa for sale in the town of Bologna. The property has two floors, a land of about 50 m2 and…
$810 008
Zostaw prośbę
Willa w Guadiaro, Hiszpania
Willa
Guadiaro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Wolnostojąca willa, Sotogrande, Costa del Sol. 5 sypialni, 5 łazienek, wybudowany 1600 m², t…
$8,00M
Zostaw prośbę
Willa w Tarifa, Hiszpania
Willa
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Building in the historic center, in one of the streets with the most solera in the old helme…
$542 375
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Dwupoziomowy central na sprzedaż z basenem społeczności. Znajduje się kilka kroków od stare…
$347 120
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
New promotion of Ventura Homes housing, consists of 19 housing attached with private garage …
$357 968
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 213 m²
Fantastic Chalet of 213 m2/ (164 m2 useful) located in the residential zone the rate cuartón…
$615 054
Zostaw prośbę
Willa w Guadiaro, Hiszpania
Willa
Guadiaro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wolnostojąca willa, Sotogrande, Costa del Sol. 3 sypialnie, 3 łazienki, wybudowany 286 m², o…
$799 867
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Torreguadiaro, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Torreguadiaro, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Piekna Willa w Sotogrande , idealna dla spokojnego i relaksacyjnego stylu życia, ale jednocz…
$1,31M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Campo de Gibraltar.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Campo de Gibraltar, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się