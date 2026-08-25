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Mieszkania w górach na sprzedaż w Campo de Gibraltar, Hiszpania

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San Roque
54
Tarifa
26
La Linea de la Concepcion
7
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11 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 158 m²
Eleganckie Apartamenty w Sotogrande, Cadiz w Kompleksie w Stylu Hotelowym Apartamenty znajdu…
$983 276
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Eleganckie Apartamenty w Sotogrande, Cadiz w Kompleksie w Stylu Hotelowym Apartamenty znajdu…
$1,58M
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$637 814
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$550 690
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 275 m²
Piętro 3/3
Doskonały dwupoziomowy penthouse w prestiżowym ośrodku golfowym z ogromnymi tarasami, wspóln…
$734 338
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Piętro 2/3
Elegancki dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym dachem z tarasem, wspólnym basenem,…
$447 610
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 3/3
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem, wspólnym ogrodem i zachwycaj…
$545 549
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Eleganckie Apartamenty w Sotogrande, Cadiz w Kompleksie w Stylu Hotelowym Apartamenty znajdu…
$1,12M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$501 479
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$700 418
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$987 799
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Typy nieruchomości w Campo de Gibraltar.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Campo de Gibraltar, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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