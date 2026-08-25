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Mieszkania na sprzedaż w Campo de Gibraltar, Hiszpania

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San Roque
54
Tarifa
26
La Linea de la Concepcion
7
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87 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w La Linea de la Concepcion, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
La Linea de la Concepcion, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 67 m²
Opis terenu: W prestiżowej dzielnicy La Linea de la Concepcion jest ekskluzywny kompleks mie…
$353 936
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Mieszkanie 2 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 158 m²
Eleganckie Apartamenty w Sotogrande, Cadiz w Kompleksie w Stylu Hotelowym Apartamenty znajdu…
$983 276
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Eleganckie Apartamenty w Sotogrande, Cadiz w Kompleksie w Stylu Hotelowym Apartamenty znajdu…
$1,58M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$637 814
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Key- gotowy ekskluzywny projekt mieszkalny z nowymi apartamentami i penthouses z 2 i 3 sypia…
$768 140
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Mieszkanie 2 pokoi w La Linea de la Concepcion, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Linea de la Concepcion, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Opis terenu: Na plaży w prestiżowej dzielnicy La Linea de la Concepción zbudowany jest ekskl…
$450 983
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$1,09M
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$550 690
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$507 633
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 275 m²
Piętro 3/3
Doskonały dwupoziomowy penthouse w prestiżowym ośrodku golfowym z ogromnymi tarasami, wspóln…
$734 338
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 1
Znakomity apartament na środkowym piętrze w prestiżowym ośrodku golfowym z tarasem, wspólnym…
$515 043
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Piętro 2/3
Elegancki dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym dachem z tarasem, wspólnym basenem,…
$447 610
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 3/3
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem, wspólnym ogrodem i zachwycaj…
$545 549
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Eleganckie Apartamenty w Sotogrande, Cadiz w Kompleksie w Stylu Hotelowym Apartamenty znajdu…
$1,12M
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Mieszkanie 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$871 323
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$455 305
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$780 794
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$501 479
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$819 724
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$599 078
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$700 418
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Mieszkanie 2 pokoi w La Linea de la Concepcion, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Linea de la Concepcion, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Opis terenu: W prestiżowej dzielnicy La Linea de la Concepcion jest ekskluzywny kompleks mie…
$570 865
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$396 069
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Witamy w ekskluzywnej społeczności luksusowych apartamentów i penthouses w samym sercu Sotog…
$1,39M
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$987 799
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Kawalerka w Tarifa, Hiszpania
Kawalerka
Tarifa, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Nowe studio konstrukcyjne na sprzedaż. Dom jest bardzo jasny i znajduje się na 3 piętrze bud…
$162 713
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Mieszkanie 4 pokoi w Torreguadiaro, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torreguadiaro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Witamy w tym ekskluzywnym projekcie mieszkalnym, oferującym nowe apartamenty i penthausy z 2…
$516 553
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Penthouse w Tarifa, Hiszpania
Penthouse
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Duplex attic of recent construction with luxury qualities. It is located in the downtown ar…
$428 476
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KOMPLEKS MIESZKANIOWY W ALCAIDESA Rynek Pierwotny kompleks mieszkaniowy dos…
$690 672
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Mieszkanie 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KOMPLEKS MIESZKANIOWY W ALCAIDESA, KADYKS Rynek Pierwotny kompleks apartame…
$615 220
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Typy nieruchomości w Campo de Gibraltar.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Campo de Gibraltar, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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