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Penthouse na Sprzedaż w Campo de Gibraltar, Hiszpania

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San Roque
9
Tarifa
6
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16 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$1,09M
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 275 m²
Piętro 3/3
Doskonały dwupoziomowy penthouse w prestiżowym ośrodku golfowym z ogromnymi tarasami, wspóln…
$734 338
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Piętro 2/3
Elegancki dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym dachem z tarasem, wspólnym basenem,…
$447 610
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 3/3
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem, wspólnym ogrodem i zachwycaj…
$545 549
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$780 794
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$819 724
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$700 418
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$987 799
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Penthouse w Tarifa, Hiszpania
Penthouse
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Duplex attic of recent construction with luxury qualities. It is located in the downtown ar…
$428 476
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Penthouse w Tarifa, Hiszpania
Penthouse
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Duplex attic in 2018 building with pool on the community roof. It is a third exterior plant…
$650 850
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Penthouse w Tarifa, Hiszpania
Penthouse
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Beautiful attic in Ventura Building, enjoys sea views from its private terrace and from its …
$390 510
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Penthouse w Tarifa, Hiszpania
Penthouse
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
OSTATNI ATTYKUJ DO SPRZEDAŻY W NOWEJ PROMOCJI NOWEJ WIDOKU PRACY OCEAN VIEW, CIESZY SIĘ NAJL…
$466 443
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten przestronny penthouse z dwoma sypialniami w La Alcaidesa oferuje otwarte, panoramiczne w…
$487 533
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Penthouse w Tarifa, Hiszpania
Penthouse
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390 510
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Penthouse w Tarifa, Hiszpania
Penthouse
Tarifa, Hiszpania
Powierzchnia 88 m²
I sell magnificent duplex attic in the center of rate, the house includes parking and storag…
$488 138
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Penthouse 3 pokoi w La Linea de la Concepcion, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
La Linea de la Concepcion, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
PENTHOUSE W LA ALCAIDESA Z WIDOKIEM NA POLE GOLFOWE, ZALEWIE 5 MINUT OD PLAŻY Wyjątkowa lok…
$342 434
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Parametry nieruchomości w Campo de Gibraltar, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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