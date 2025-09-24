Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Campo de Cartagena y Mar Menor
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Campo de Cartagena y Mar Menor, Hiszpania

Los Alcazares
183
San Pedro del Pinatar
176
Torre-Pacheco
173
Kartagena
79
Pokaż więcej
1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Te 3-pokojowe nowoczesne wille golfowe znajdują się w Los Alcazares, uroczym nadmorskim mieś…
$465,826
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Campo de Cartagena y Mar Menor.

wille
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Campo de Cartagena y Mar Menor, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się