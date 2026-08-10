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Domy nad morzem na sprzedaż w Barcelona, Hiszpania

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Castelldefels
15
Sitges
10
Badalona
4
Sant Cugat del Valles
4
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6 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Premia de Dalt, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Premià de Dalt, Blisko Wybrzeża i Parków Przyrody Okolice Premià de Dalt słyną ze sp…
$2,58M
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Dom 5 pokojów w Sitges, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Sitges, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom Szeregowy z Widokiem na Morze oraz Ogrodem na Sprzedaż w Montgavina, Sitges Montgavina t…
$963,245
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Willa 8 pokojów w Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 675 m²
Elegancka Willa w Sant Andreu de Llavaneres Zlokalizowana Blisko Natury i Morza Sant Andreu …
$4,66M
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Willa 7 pokojów w Castelldefels, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Castelldefels, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 331 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami oraz Widokiem na Morze, Blisko Plaży w Barcelonie Nowo wy…
$2,67M
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Bliźniak 4 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 27
Apartamenty na Alei Diagonal w Barcelonie, Blisko Plaży i Centrum Handlowego Rejon Diagonal …
$7,49M
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Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Santa Susanna, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Santa Susanna, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Liczba kondygnacji 2
SPECTACULAR RENOVATED HOUSE WITH SEA VIEWS IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: YOUR OASIS OF TRANQU…
$668,736
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Typy nieruchomości w Barcelona.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Barcelona, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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