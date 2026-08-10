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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Barcelona, Hiszpania

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Badalona
12
Cubelles
5
Gava
4
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9 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Badalona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Badalona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1
Nowoczesne Apartamenty przy Plaży w El Gorg Badalona Kompleks mieszkaniowy znajduje się w up…
$637,590
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Mieszkanie 5 pokojów w Cubelles, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Cubelles, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Apartamenty w Cubelles Blisko Natury, Morza i z Dogodnym Dostępem do Miasta Cubelles to jedn…
$1,14M
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Mieszkanie 2 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 27
Apartamenty na Alei Diagonal w Barcelonie, Blisko Plaży i Centrum Handlowego Rejon Diagonal …
$1,38M
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Mieszkanie 4 pokoi w Cubelles, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Cubelles, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2
Apartamenty w Cubelles Blisko Natury, Morza i z Dogodnym Dostępem do Miasta Cubelles to jedn…
$1,06M
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 4/27
Apartamenty na Alei Diagonal w Barcelonie, Blisko Plaży i Centrum Handlowego Rejon Diagonal …
$1,50M
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Mieszkanie 4 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Piętro 3
Apartamenty Blisko Morza w Barcelonie, Passeig de Colom Apartamenty, idealnie położone przy …
$2,64M
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Mieszkanie 5 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 492 m²
Liczba kondygnacji 27
Apartamenty na Alei Diagonal w Barcelonie, Blisko Plaży i Centrum Handlowego Rejon Diagonal …
$6,49M
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Penthouse 4 pokoi w Cubelles, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Cubelles, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4
Apartamenty w Cubelles Blisko Natury, Morza i z Dogodnym Dostępem do Miasta Cubelles to jedn…
$1,16M
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Mieszkanie 4 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Piętro 9/27
Apartamenty na Alei Diagonal w Barcelonie, Blisko Plaży i Centrum Handlowego Rejon Diagonal …
$2,92M
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Typy nieruchomości w Barcelona.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Barcelona, Hiszpania

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