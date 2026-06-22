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Domy w górach na sprzedaż w Baleary, Hiszpania

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Santa Ponsa
41
Sant Llorenc des Cardassar
33
Andratx
18
Palma
12
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2 obiekty total found
Willa 9 pokojów w Santa Eularia des Riu, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Santa Eularia des Riu, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 768 m²
Nowoczesna willa z najwyższej półki, z basenem bez ograniczeń, dużymi tarasami i imponującym…
$5,28M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 9 pokojów w Santa Eularia des Riu, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Santa Eularia des Riu, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 525 m²
Nowoczesna willa z najwyższej półki, z basenem bez ograniczeń, dużymi tarasami i imponującym…
$5,73M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
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Typy nieruchomości w Baleary.

wille
zamki
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Baleary, Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
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