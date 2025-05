Kompleks mieszkalny ZhK Rihard

Lokalizacja kompleksu: Jasny obraz jest podkreślany przez zmienną liczbę kondygnacji kompleksu, różne tekstury i zakres kolorów fasady, wykonane w połączeniu z kolorami białymi, ceglanymi i złotymi. Jednocześnie kompleks idealnie pasuje do środowiska budynków Stalina i harmonizuje z kolorami Moskwy. Bierzemy pod uwagę każdą małą rzecz, abyś mógł cieszyć się swoim codziennym życiem. Dostępność spiżarni pozwoli na utrzymanie doskonałego porządku i przytulności w mieszkaniu! Dostępność transportu: Do trzech stacji metra: "Polezhayevskaya", MCC "Koroszewo" i "Zorge" tylko 10 minut spacerem. Droga do Leningradsky Prospect samochodem trwa 3 minuty, do Garden Ring. Infrastruktura wewnętrzna: Wnętrze Ryszarda jest ogrodzone i całkowicie odizolowane od zewnątrz. Dla dzieci istnieją place zabaw z różnicą w uldze. Dorośli romantycy czekają na ławki w cichym parku krajobrazowym, przytulne łóżka słoneczne w ogrodzie sensorycznym i wiszące krzesła w galerii kolumn. Dla tych, którzy potrzebują do pracy, w świeżym powietrzu w przytulnym miejscu, chronionym przed złą pogodą, platforma outworking z gniazdami jest wyposażony. Dla hałaśliwych gier i spotkań z przyjaciółmi, stworzyliśmy oddzielną przestrzeń, która nie będzie zakłócać spokojnego wewnętrznego świata kompleksu mieszkaniowego. Na zewnątrz domu znajduje się plac ze sportem i placami zabaw dla dzieci w różnym wieku, gdzie każde dziecko znajdzie rozrywkę.