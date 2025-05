Apart hotel AZIMUT Plus Residence

Kompleks mieszkalny to budynek o wysokości 20 pięter.

Ściany są ozdobione nowoczesną wentylowaną fasadą.

Sale i lobby zostały ozdobione wykończeniami projektantów i zostały zainstalowane szybkie windy.

Projekt oferuje wiele rozwiązań: studio apartamenty i studio apartamenty o powierzchni od 27 m kw. do 76,6 m kw. Są one dostępne do wynajęcia z wysokiej jakości wykończenia, okna panoramiczne i wysokość sufitu 3m.

Niektóre apartamenty posiadają widok na morze i góry.

Osadna powierzchnia kompleksu mieszkalnego posiada obiekty rekreacyjne, podgrzewany basen, SPA, centrum medyczne i kosmetyczne. Na miejscu znajduje się również sztandarowa restauracja, strefa współpracy oraz sala kongresowa 600 miejsc.

Nasza firma zarządzająca zajmuje się wszystkimi sprawami. Parking jest dla właścicieli samochodów.

Projekt znajduje się w samym centrum Soczi, gdzie istnieje cała niezbędna infrastruktura. Kawiarnie, restauracje, przedszkola, szkoły, instytucje medyczne, bulwary, salony piękności znajdują się w odległości spaceru.

Z tapicerowanymi meblami "AZIMUT Plus Residence" Podłoga: we wszystkich pokojach, z wyjątkiem łazienek, laminatu lub dywanów, lub kwarcu winylowych płytek, lub płyty parkietowej, tworzyw sztucznych lub MDF poślizgowej z powłoką z tworzywa sztucznego, jeden odcień podłogi jest używany w pokojach tego samego SLC; - kamionki porcelanowe (loggia) - Keramamarazzi; - dywan - Balsan, Balta; - Kamionka porcelanowa (loggia) - Keramamarazzi lub Ecodecking decking; - Łazienka - płytki ceramiczne w połączeniu z kolorem (cień) płytek na ścianach łazienki; - ceramiczne płytki ceramiczne. Sufit: we wszystkich pokojach, z wyjątkiem łazienek, biały "futer coat" jest opryskiwany bez barwienia, lub putty i malarstwo z matowym białym farby dyspersji wody - Tikkurila, Alpina; sufity GKL, materiały GVL Knauf; - łazienki - odporny na wilgoć ciepłej wody materiały Knauf, malowane z odpornym na wilgoć Tikkurila, farby Alpina lub rack- i -pinine sufit podwieszony z budynkiem - w lamp oświetleniowych. Ściany: we wszystkich pokojach, z wyjątkiem łazienek - malowanie rozpuszczalną w wodzie matową farbą dyspersyjną w lekkich odcieniach lub klejenie zwykłą tapetą w lekkich odcieniach, tynk dekoracyjny; tynk dekoracyjny - San Marco (Włochy), Alpina; farby rozpuszczalne w wodzie - Tikkurila; stucco - Orac lub Europlast; - w łazienkach: - płytki ceramiczne - Keramamarazzi; - Wystrój ścienny - Keramarazzi. Elektryka: Centralny system klimatyzacji - dwa chłodziarki monoblokowe (wykonane we Włoszech) na dachu, wykrywacz ognia (czujki dymu), - telefon, - wielokanałowy system alarmowy, - wymuszony system wentylacji, - naturalny układ wydechowy z SU, - indywidualny system klimatyzacji (split), - centralny system klimatyzacji CHILLER FAN COIL (jeśli dotyczy konkretnego pomieszczenia), - Ciepła woda, HVAC, ogrzewanie, - elektryka, - przewodowy IPTV. Instalacje instalacyjne: grzejniki Inne: Wszystkie wyposażenie pomieszczenia odbywa się na podstawie Porozumienia w sprawie wyposażenia.

Umowa ta przewiduje wyposażenie zgodnie z rozwiązaniem konstrukcyjnym.

Do morza można dotrzeć w 15 minut pieszo.

Wyjazd do zawarcia umowy kupna i sprzedaży w Soczi jest możliwe!