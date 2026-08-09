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Bliźniaki na sprzedaż w Faro, Portugalia

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3 obiekty total found
Bliźniak 1 pokój w Albufeira, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 89 m²
1 pokojowe mieszkanie o powierzchni 89 m2, parking i 2 tarasy, w nowym kompleksie kurortu Ma…
$658,863
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Bliźniak 1 pokój w Parchal, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Parchal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Dwupiętrowy apartament z 1 sypialnią w elitarnym kompleksie rezydencji Gramacho. Apartament …
$299,667
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Bliźniak 4 pokoi w Faro, Portugalia
Bliźniak 4 pokoi
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Расположенная в тихом и развивающемся районе города Ольян, в 3 минутах езды на машине от цен…
$482,259
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Parametry nieruchomości w Faro, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
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