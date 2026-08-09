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Domy Szeregowe w Faro, Portugalia

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25 obiektów total found
Szeregowiec w Luz, Portugalia
Szeregowiec
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta 3 sypialna willa, położona w uprzywilejowanej lokalizacji zaledwie kilka minut od plaży, …
$620,292
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Szeregowiec w Ferragudo, Portugalia
Szeregowiec
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Townhouse w nowoczesnym stylu, położony w cichej okolicy, w odległości krótkiego spaceru od …
$393,006
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Szeregowiec w Vila Nova de Cacela, Portugalia
Szeregowiec
Vila Nova de Cacela, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Zamknięte kondominium z 6 willami T2 + 2, położony w centrum miejscowości Vila Nova de Casel…
$453,113
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Silves, Portugalia
Szeregowiec
Silves, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Dwupokojowy dom i prywatny basen położony na kurorcie golfowym w Silves, Algarve.Ten dom pos…
$462,359
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Szeregowiec w Castro Marim, Portugalia
Szeregowiec
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 217 m²
Projekt Verde Lago Resort oferuje   gwarantowane minimalne wydajności do 5% rocznie przez pi…
$866,925
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Szeregowiec w Albufeira, Portugalia
Szeregowiec
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 148 m²
Quinta Dourada znajduje się na wzgórzach nad Albufeirą w sercu Algarve i jest wyjątkowym kom…
$866,925
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Szeregowiec w Luz, Portugalia
Szeregowiec
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Ta 3 sypialna willa, położona w uprzywilejowanej lokalizacji zaledwie kilka minut od plaży, …
$615,066
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Szeregowiec w Loule, Portugalia
Szeregowiec
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 265 m²
Oszałamiająca trzypokojowa kamienica zaprojektowana przez Vasco Vieira znajduje się w luksus…
$2,20M
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Szeregowiec w Vila do Bispo, Portugalia
Szeregowiec
Vila do Bispo, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 122 m²
Te kamienice mają doskonałą lokalizację z widokiem na   zatoka i ocean. Domy te znajdują się…
$635,745
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Szeregowiec w Lagoa, Portugalia
Szeregowiec
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Vale de Milho Village to projekt inwestycyjny "pod klucz" z 32 kamienicami z 2 i 3 sypialnia…
$733,996
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Szeregowiec w Vila do Bispo, Portugalia
Szeregowiec
Vila do Bispo, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 137 m²
Kamienice znajdują się na wschodnim krańcu Martinhal Resort i są najbardziej przestronnymi i…
$635,745
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Szeregowiec w Loule, Portugalia
Szeregowiec
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Ta willa znajduje się w budowie, zaledwie kilka minut od miasta Loulé i charakteryzuje się w…
$729,084
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Szeregowiec w Montenegro, Portugalia
Szeregowiec
Montenegro, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Luxury, quality, comfort and refinement, are the adjectives of this wonderful villa. Compose…
$1,11M
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Szeregowiec w Lagos, Portugalia
Szeregowiec
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Only a short distance from the Porto de Mós beach, all the main services and points of inter…
$644,553
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Szeregowiec w Albufeira, Portugalia
Szeregowiec
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
3 bedroom villa with high quality materials, located in a private condominium consisting of …
$468,093
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Szeregowiec w Ferreiras, Portugalia
Szeregowiec
Ferreiras, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Fantastyczne domy jednorodzinne z typologiami T2 i T3, z przestronnymi przestrzeniami, oferu…
$633,986
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Szeregowiec w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Szeregowiec
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 148 m²
In an expanding residential area in Mexilhoeira Grande we find this villa in the beginning f…
$729,084
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Szeregowiec w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Szeregowiec
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 147 m²
In an expanding residential area in Mexilhoeira Grande we find this villa in the beginning f…
$729,084
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Szeregowiec w Albufeira, Portugalia
Szeregowiec
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
3 bedroom villa with high quality materials, located in a private condominium consisting of …
$468,093
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Szeregowiec w Lagos, Portugalia
Szeregowiec
Lagos, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 221 m²
Villa with 5 bedrooms, located in a quiet area and close to the town of Lagos.   Built with…
$528,321
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Szeregowiec 3 pokoi w Loule, Portugalia
Szeregowiec 3 pokoi
Loule, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
$1,11M
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Szeregowiec w Olhao, Portugalia
Szeregowiec
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Kamienica do remontu w tradycyjnym stylu, wszczepiona na płaskiej działce o powierzchni 162 …
$221,895
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Szeregowiec 4 pokoi w Fuseta, Portugalia
Szeregowiec 4 pokoi
Fuseta, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Doskonała 3- Sypialnia House położony w uroczej nadmorskiej wsi Fuseta, Algarve.Ten dom posi…
$802,598
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Szeregowiec w Montenegro, Portugalia
Szeregowiec
Montenegro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Made with high quality materials, combines luxury and comfort. Arranged in two floors. The…
$681,535
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Szeregowiec w Montenegro, Portugalia
Szeregowiec
Montenegro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
The villa is arranged on two floors. On the ground floor we find the entrance hall with a …
$628,703
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Parametry nieruchomości w Faro, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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