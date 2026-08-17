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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Silves, Portugalia

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Alcantarilha e Pera
4
Alcantarilha
4
Sao Bartolomeu de Messines
4
31 obiekt total found
Willa w Algoz, Portugalia
Willa
Algoz, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 588 m²
Elegancki Silves Villa T5 Łączenie tradycji Algarve z nowoczesnym SophysticationsW sercu Sil…
$1,60M
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Mieszkanie 2 pokoi w Alcantarilha, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Alcantarilha, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Ten wspaniały dwupokojowy apartament na parterze znajduje się w prestiżowym Amendoeira Golf …
$457,158
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Willa w Pera, Portugalia
Willa
Pera, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Elegancka dwupiętrowa willa z prywatnym basenem, część ekskluzywnego zestawu tylko sześciu w…
$849,845
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Willa w Sao Bartolomeu de Messines, Portugalia
Willa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 120 m²
Odkryj naprawdę unikalny rekolekcje wiejskie na wzgórzach Algarve piękną willę położoną na h…
$791,235
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Mieszkanie 2 pokoi w Alcantarilha, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Alcantarilha, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Zupełnie nowe mieszkanie z sypialniami 2 o powierzchni 110 metrów kwadratowych. Z tarasem w …
$341,617
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Mieszkanie 2 pokoi w Alcantarilha, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Alcantarilha, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Odkryj ten wspaniały dwupoziomowy apartament położony w ekskluzywnej strzeżonej społeczności…
$609,544
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Alcantarilha, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Alcantarilha, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
To 2 + 1 pokojowe mieszkanie na sprzedaż znajduje się w highly-end golf resort w Alcantarilh…
$580,239
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Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Elegancka dwupiętrowa willa z prywatnym basenem, część ekskluzywnego zestawu tylko sześciu w…
$556,795
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Szeregowiec w Silves, Portugalia
Szeregowiec
Silves, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Dwupokojowy dom i prywatny basen położony na kurorcie golfowym w Silves, Algarve.Ten dom pos…
$463,209
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Willa w Sao Bartolomeu de Messines, Portugalia
Willa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Położony w urokliwej i autentycznej miejscowości PÄÂra, Algarve, to pięknie przedstawione pó…
$662,293
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Willa w Armacao de Pera, Portugalia
Willa
Armacao de Pera, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 345 m²
Ten wspaniały sześć sypialni willi znajduje się w uroczym mieście Torre, Algarve. Willa poło…
$1,75M
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Dom 4 pokoi w Silves, Portugalia
Dom 4 pokoi
Silves, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Willa w stylu współczesnym znajduje się na obrzeżach Silves.Usytuowana na powierzchni 5.800m…
$2,90M
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Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Położony w 8,7 akrów dziewiczej wsi Algarve, ten wyjątkowy prywatny majątek jest sanktuarium…
$3,13M
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Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 178 m²
Znajduje się w Silves, jednym z najbardziej średniowiecznych miast Portugalii, pełnym histor…
$636,914
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Willa w Pera, Portugalia
Willa
Pera, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 306 m²
Ta trzypokojowa willa na sprzedaż znajduje się w Pęra, w odległości spaceru od wszystkich ni…
$1,47M
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Kawalerka 3 pokoi w Silves, Portugalia
Kawalerka 3 pokoi
Silves, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Część ekskluzywnego zestawu tylko sześciu właściwości ta elegancka dwupiętrowa willa, gotowa…
$802,957
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Dom 3 pokoi w Alcantarilha, Portugalia
Dom 3 pokoi
Alcantarilha, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Willa z basenem w Alcantarilha.Doskonała okazja w sercu Algarve! Przyjdź i odkryj ten wspani…
$933,585
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Willa w Sao Bartolomeu de Messines, Portugalia
Willa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 184 m²
Odkryj niepowtarzalną okazję do posiadania w pełni samowystarczalnego osiedla off@-@ grid w …
$791,235
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Mieszkanie 2 pokoi w Alcantarilha, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Alcantarilha, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Położony w prestiżowym krajobrazie kurortu golfowego w Alcantarilha, to wyjątkowe 2 + 1 poko…
$644,710
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Kawalerka 3 pokoi w Silves, Portugalia
Kawalerka 3 pokoi
Silves, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Część ekskluzywnego zestawu tylko sześciu właściwości ta elegancka dwupiętrowa willa, gotowa…
$791,235
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Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Ta nowa nowoczesna willa znajduje się w odległości krótkiego spaceru od zabytkowego miasta S…
$729,556
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Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Położony w Silves, ta willa T2 jest wspaniałe połączenie nowoczesnego komfortu i naturalnego…
$522,860
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Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 436 m²
One of a kind property with 44 acres of land and a unique villa. The villa, on the ground f…
$3,49M
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Willa 6 pokojów w Sao Bartolomeu de Messines, Portugalia
Willa 6 pokojów
Sao Bartolomeu de Messines, Portugalia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
$914,307
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Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Położony w Silves, ta willa T2 jest wspaniałe połączenie nowoczesnego komfortu i naturalnego…
$575,146
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Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Położony w Silves, ta willa T2 jest wspaniałe połączenie nowoczesnego komfortu i naturalnego…
$493,812
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Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Położony w Silves, ta willa T2 jest wspaniałe połączenie nowoczesnego komfortu i naturalnego…
$522,860
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Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Położony w Silves, ta willa T2 jest wspaniałe połączenie nowoczesnego komfortu i naturalnego…
$575,146
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Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Położony w Silves, ta willa T2 jest wspaniałe połączenie nowoczesnego komfortu i naturalnego…
$522,860
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Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Położony w Silves, ta willa T2 jest wspaniałe połączenie nowoczesnego komfortu i naturalnego…
$522,860
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Typy nieruchomości w Silves.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Silves, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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