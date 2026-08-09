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Kup mieszkanie w Faro, Portugalia

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521 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Spektakularne luksusowe prywatne kondominium znajduje się w centrum Olhão, na pierwszej lini…
$1,42M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Apartament, w końcowych etapach budowy, położony w odległości spaceru od zabytkowego centrum…
$750,414
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Mieszkanie w Tavira, Portugalia
Mieszkanie
Tavira, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Górne piętro T- 0 apartament w samym sercu Cabanas i 150 metrów od morza i promenady, z unik…
$298,911
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 115 m²
Apartament z 2 sypialniami, nowy, 115 m2 (powierzchnia całkowita), balkony i 1 miejsce parki…
$340,990
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Ten dwupokojowy apartament na sprzedaż znajduje się w zupełnie nowym rozwoju obecnie w budow…
$556,795
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Mieszkanie 2 pokoi w Loule, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Apartament z 2 sypialniami, powierzchnia 83 metrów kwadratowych, powierzchnia balkonów 5 met…
$374,511
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Mieszkanie 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 83 m²
Nowe prywatne kondominium Cerca do Colégio znajduje się w samym sercu Portimau, w odległości…
$393,006
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Kawalerka 3 pokoi w Loule, Portugalia
Kawalerka 3 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 126 m²
Odkryj tę ekskluzywną willę obecnie w budowie, która ma być ukończona do końca 2024 roku. Po…
$1,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Nowy 3-pokojowy apartament z 283 m2 powierzchni prywatnej brutto, balkon i miejsce parkingow…
$726,014
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Mieszkanie 3 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Odkryj nową, nowoczesną willę z trzema sypialniami w Lagos, z urzekającym podwórkiem, które …
$1,11M
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Mieszkanie 2 pokoi w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 122 m²
Quinta Dourada znajduje się na wzgórzach nad Albufeirą w sercu Algarve i jest wyjątkowym kom…
$635,745
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Mieszkanie 2 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Zapraszamy do tego wspaniałego nowego dwupokojowego mieszkania w tętniącym życiem nadmorskim…
$591,961
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Mieszkanie 1 pokój w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Portimao, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Located in the Algarve, 5 Senses Apartments stands in Portimão, just 250 meters from the mag…
$461,314
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Mieszkanie 4 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$1,76M
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Mieszkanie w Portimao, Portugalia
Mieszkanie
Portimao, Portugalia
Located in the heart of Portimão, this stunning 4-storey condominium offers a perfect blend …
$398,175
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Portimao, Portugalia
Mieszkanie
Portimao, Portugalia
Jest to przykład jednego z jednopokojowych apartamentów (T1) dostępnych w hotelu Oceano Atlâ…
$910
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Albufeira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Ten luksusowy apartament z trzema sypialniami jest prawdziwym klejnotem. Oferując urzekające…
$5,27M
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Mieszkanie 3 pokoi w Loule, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Lumare Development in Vilamoura.Odkryj elegancję i wyrafinowanie Lumare, ekskluzywny rozwój …
$2,60M
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Mieszkanie 2 pokoi w Carvoeiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Mieszkanie z sypialniami 2 o powierzchni 82 m2, całkowicie nowe, z parkingiem i balkonem   p…
$577,950
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Mieszkanie 2 pokoi w Faro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Faro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Jestem zachwycony, aby wprowadzić ten nowy luksusowy apartament T2 w Lagos, zaprojektowany, …
$545,073
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Mieszkanie 2 pokoi w Montenegro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Montenegro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
2 Sypialnia Apartament w prywatnym Condominium z basenem i ogrodem.Odkryj ten elegancki apar…
$584,968
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Mieszkanie 2 pokoi w Loule, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Przestronne mieszkanie w budynku   Formosa Park Hotel   ma dwie sypialnie z łazienkami, kuch…
$658,863
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Mieszkanie 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Nowy 3-pokojowy apartament z 283 m2 powierzchni prywatnej brutto, balkon i miejsce parkingow…
$731,413
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Mieszkanie 2 pokoi w Olhao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Wzniosły rozwój Waterfront Living, który wznosi się przed imponującą Olhão Marina, oferuje z…
$815,410
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Mieszkanie 2 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Horus Residences to prestiżowy rozwój mieszkalny, umieszczony w strzeżonej społeczności, poł…
$723,824
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Mieszkanie 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 83 m²
Nowe prywatne kondominium Cerca do Colégio znajduje się w samym sercu Portimau, w odległości…
$395,013
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Apartament położony w odległości spaceru od zabytkowego centrum miasta i plaży Porto de Mos.…
$685,417
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Mieszkanie 3 pokoi w Loule, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Wspaniały luksusowy rozwój położony w słynnym złotym trójkącie. Położony w odległości spacer…
$3,19M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagos, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Odkryj dwa unikalne i ekskluzywne rozwiązania obejmujące 65 nowoczesnych apartamentów zaproj…
$791,235
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Mieszkanie w Alvor, Portugalia
Mieszkanie
Alvor, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
To studio apartament, położony w prywatnym kondominium w Alvor, oferuje doskonałą okazję do …
$246,162
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Typy nieruchomości w Faro.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Faro, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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