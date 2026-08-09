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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Castro Marim, Portugalia

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domy
53
55 obiektów total found
Szeregowiec w Castro Marim, Portugalia
Szeregowiec
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 217 m²
Projekt Verde Lago Resort oferuje   gwarantowane minimalne wydajności do 5% rocznie przez pi…
$866,925
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 552 m²
Projekt Verde Lago Resort oferuje   gwarantowane minimalne wydajności do 5% rocznie przez pi…
$1,79M
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Mieszkanie 1 pokój w Castro Marim, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 84 m²
Projekt Verde Lago Resort oferuje   gwarantowana minimalna wydajność do 5% rocznie przez pie…
$693,540
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TekceTekce
Dom 3 pokoi w Castro Marim, Portugalia
Dom 3 pokoi
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
3 + 2 sypialnia Villa z basenem, w pełni umeblowane i wyposażone, w spokojnej okolicy w Cast…
$738,596
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Mieszkanie 2 pokoi w Castro Marim, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
Projekt Verde Lago Resort oferuje   gwarantowane minimalne wydajności do 5% rocznie przez pi…
$866,925
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$511,241
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$522,860
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$540,289
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$502,527
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$522,860
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$511,241
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$522,860
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$540,289
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$502,527
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$502,527
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$540,289
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Dom 3 pokoi w Castro Marim, Portugalia
Dom 3 pokoi
Castro Marim, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, jednym z najpiękniejszych miejsc w Por…
$455,906
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$540,289
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$590,832
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$551,908
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$590,832
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$502,527
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$604,194
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$540,289
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$590,832
Zostaw prośbę
Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$511,241
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$540,289
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$502,527
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$590,832
Zostaw prośbę
Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Willa znajduje się w ośrodku w pobliżu plaż i klifów, w jednym z najpiękniejszych miejsc w P…
$511,241
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