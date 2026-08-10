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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Estombar e Parchal, Portugalia

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Estombar
17
20 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Estombar, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$557,788
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Bliźniak 1 pokój w Parchal, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Parchal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Dwupiętrowy apartament z 1 sypialnią w elitarnym kompleksie rezydencji Gramacho. Apartament …
$299,652
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Mieszkanie 4 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$1,76M
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Dom 3 pokoi w Estombar, Portugalia
Dom 3 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Nowoczesny 3 + 2 Sypialnia Villa w Estômbar, LagoaZ dumą prezentujemy tę wspaniałą, współcze…
$4,37M
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Mieszkanie 2 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$1,10M
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Dom 4 pokoi w Estombar, Portugalia
Dom 4 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 204 m²
Oddzielny dom blisko pięknej, malowniczej wioski Ferragudo, blisko wszystkich lokalnych skle…
$868,589
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Dom 4 pokoi w Estombar, Portugalia
Dom 4 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Dom z panoramą Widok nad rzeką Arade.Przyjdź i odkryj ten wyjątkowy pół-oddzielny pokój z ła…
$839,045
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Mieszkanie 1 pokój w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Estombar, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$697,235
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Mieszkanie 3 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$1,32M
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Mieszkanie 2 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$879,225
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Mieszkanie 1 pokój w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Estombar, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$627,511
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Mieszkanie 2 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$989,128
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Willa w Estombar, Portugalia
Willa
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
W Portugalii, w Algarve, w okolicy Lagoa, w pobliżu Gramacho Golf Course i piękne plaże Carv…
$554,804
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Mieszkanie 4 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$2,11M
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Willa w Estombar, Portugalia
Willa
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
New 4 bedroom villa with pool, located in Estômbar, within walking distance of Ferragudo and…
$560,021
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Dom 3 pokoi w Estombar, Portugalia
Dom 3 pokoi
Estombar, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
Ta willa T2 znajduje się w Silves jest oszałamiającą mieszanką, która łączy nowoczesny komfo…
$463,613
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Willa w Parchal, Portugalia
Willa
Parchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Fantastic villa situated in Bela Vista Parchal. Composed of three bedrooms, all with built …
$623,420
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagoa, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Semi-contemporary style apartment, overlooking the pool and the Monchique mountains, set in …
$316,992
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Dom 3 pokoi w Estombar, Portugalia
Dom 3 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 107 m²
Semi-detached villa under construction, located in Estômbar, within walking distance of Ferr…
$454,357
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Willa 3 pokoi w Estombar, Portugalia
Willa 3 pokoi
Estombar, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 553 m²
Liczba kondygnacji 1
Ta willa T2 znajduje się w Silves jest oszałamiającą mieszanką, która łączy nowoczesny komfo…
$509,974
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Typy nieruchomości w Estombar e Parchal.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Estombar e Parchal, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
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