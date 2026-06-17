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Keller Williams

TURAN EMEKSİZ SOK KENT SİTESİ
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Türkçe
Nasi agenci w Turcja
Burak KALAÇ
Burak KALAÇ
1 obiekt
İlke KALAÇ
İlke KALAÇ
Agencje w pobliżu
ALL IN ONE Invest
Turcja, Marmara Region
Nieruchomości mieszkalne 15
Prowadzimy retencję- i referral- biznesu, co oznacza, że większość klientów są powtarzający się kupujących i sprzedawców lub osób wskazanych przez przyjaciół i członków rodziny.Mamy również cenne rekomendacje dla prawników nieruchomości, stagerów, wykonawców i innych dostawców, którzy mogą p…
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Gemahmutlar
Turcja, Alanya
Rok założenia firmy 2010
Zaufają nam tysiące ludzi.- Darmowa rejestracja. Brak ukrytej prowizjiPoprowadzimy Cię ręką przez całą transakcję od początku do końca, gdzie nie ma miejsca na trudności, błędy i straty.- Darmowa ocena. Wartość rynkowaMożna łatwo ocenić korzyści, obliczyć zysk inwestycyjny i wszystkie perspe…
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Веста эстейт
Turcja, Camyuva
Nieruchomości mieszkalne 5
Vesta Real Estate pracuje na rynku nieruchomości od 10 lat. Dużo czy trochę? Optymalny!Jesteśmy młodzi i pełni siły. Jednocześnie mamy solidne doświadczenie w dziedzinie nieruchomości i jesteśmy gotowi przedstawić zalecenia.Nasze zasady pozostają niezmienione od pierwszego dnia pracy• W bazi…
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RFA Estate
Turcja, Muratpasa
Nieruchomości mieszkalne 64
Buta Homes to licencjonowana agencja nieruchomości w Turcji. Jesteśmy aktywnie rozwijającą się firmą na rynku tureckim, której pracownicy mają ponad 8-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości i dokonali ponad stu sprzedaży. Buta Homes jest jedną z najbardziej obiecujących agencji nierucho…
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Mehal Group
Turcja, Esenyurt
Rok założenia firmy 2003
Nowe budynki 17
Grupa Mehal Dzięki prawie 20-letniemu doświadczeniu nadal obsługujemy naszych cenionych klientów, Wspieramy Cię i służymy przy zakupie mieszkania, ubieganiu się o zezwolenie na pobyt, ubieganiu się o obywatelstwo lub otwarciu konta bankowego. Razem z Tobą wybieramy dla Ciebie najlepsz…
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