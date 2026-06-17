Keller Williams

Turcja, Marmara Region

Prowadzimy retencję- i referral- biznesu, co oznacza, że większość klientów są powtarzający się kupujących i sprzedawców lub osób wskazanych przez przyjaciół i członków rodziny.Mamy również cenne rekomendacje dla prawników nieruchomości, stagerów, wykonawców i innych dostawców, którzy mogą p…