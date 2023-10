Niestety, Grecja

od €378,000

Nowy kompleks mieszkaniowy obejmuje 14 apartamentów z 2 sypialniami i 7 dwupoziomowymi z 3 sypialniami. Apartamenty obejmują werandy i miejsce na dwupoziomowym parkingu. W budynku znajduje się również 7 pomieszczeń magazynowych. Wyposażenie i wyposażenie w domu okna panoramiczne z podwójnymi szybami parkiety wyposażona kuchnia i łazienki wbudowane szafy system wentylacji powietrznej Lokalizacja i pobliska infrastruktura Paleo Faliro jest jednym z najnowocześniejszych obszarów stolicy z niezliczonymi wpływami różnych kultur. Niedawno przebudowana Marina Flisvos, położona w odległości 8 km od centrum Aten, jest pierwszą mariną o wysokim standardzie w Grecji, która może obsługiwać dużą liczbę mega jachtów —. Oprócz organizacji prywatnych luksusowych jachtów, Marina Flisvos jest domem dla wielu restauracji, kawiarni, bary, które są codziennie pełne ludzi w każdym wieku, którzy lubią widok na łodzie i Kastellę w tle, ponieważ Pireus znajduje się zaledwie 7 km od hotelu. Zaledwie kilka metrów od hotelu znajduje się park Flisvos, bujny zielony teren pełen placów zabaw, ścieżek do spacerów i oczywiście kino na świeżym powietrzu na romantyczne letnie noce. Jedną z największych zalet życia w Paleo Faliro jest unikalne połączenie bliskości centrum miasta i atmosfery kurortu w okolicy, takich jak słynne plaże Mpatis, Flisvos i Eden znajdują się w odległości kilku minut spacerem od hotelu ’. Dostęp do tego obszaru jest niezwykle łatwy, ponieważ obsługuje go wiele linii autobusowych i oczywiście zabytkowy tramwaj. Ponadto istnieje bezpośredni dostęp z międzynarodowego lotniska ” Venizelos “ (który jest oddalony o 35 km) ekspresową linią autobusową X95.