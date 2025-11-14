  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Bar
  4. Apart hotel Chernogore

Apart hotel Chernogore

Bar, Czarnogóra
od
$213,876
;
3
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 5692
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasto
    Bar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Lokalizacja na mapie

Bar, Czarnogóra

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Radenovici, Czarnogóra
od
$5,043
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$195,870
Apart - hotel Chernogore
Bar, Czarnogóra
od
$202,488
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Czarnogóra
od
$1,62M
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Tivat, Czarnogóra
od
$118,139
Przeglądasz
Apart hotel Chernogore
Bar, Czarnogóra
od
$213,876
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Czarnogóra
od
$104,144
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Kompleks mieszkalny Minder Nexus - nowoczesny styl życia w malowniczym KavachePrzedstawiamy Państwu nowy projekt mieszkaniowy klasy premium Minder Nexus, położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Czarnogóry - Kavache. Ten przytulny zakątek przyrody znajduje się zaledwie kilka min…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Trebesin, Czarnogóra
od
$131,009
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 43–53 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0 – 53.0
135,515 – 169,678
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$160,440
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w nowym kompleksie w Budva.Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w cichej i zielonej dzielnicy Babin Do Budva, oferujący malownicze krajobrazy górskie i widoki na morze. Jego unikalna lokalizacja w górnej części miasta zapewnia zarówno prywatność i spokój, jak i panoramiczne wi…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
14.11.2025
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje