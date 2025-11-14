  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat
  4. Kompleks mieszkalny Neksus

Kompleks mieszkalny Neksus

Tivat, Czarnogóra
od
$1,169
;
Kompleks mieszkalny Neksus
1
Zostawić wniosek
ID: 33324
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasteczko
    Tivat

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Nexus, Kawach. Apartamenty klasy Premium nad morzem z pozwoleniem na pobyt. Osprzęt. Dostawa 2026

Tekst ogłoszenia:

Premium kompleks mieszkalny Nexus w Czarnogórze jest inwestycją w styl życia Adriatyku.

Kompleks znajduje się w wyłącznym obszarze Kavach (Boka Kotor) - to tylko 5 minut od lotniska Tivat i 10 minut do historycznego centrum Kotor. Doskonała równowaga między prywatnością w przyrodzie a dostępnością całej infrastruktury turystycznej.

📍 Lokalizacja:

  • Lotnisko Tivat - 5 minut samochodem

  • Kotor (Stare Miasto) - 10- 15 minut

  • Port Novi - centrum jachtów

  • Pierwsze plaże Adriatyku w odległości spaceru

🏛 Architektura i koncepcja:
Eleganckie linie, panoramiczne szyby i integracja organiczna z krajobrazem. Okna oferują widoki na góry i Adriatyku. To nie jest tylko mieszkanie, ale osobisty kurort na poziomie europejskim.

✨ Infrastruktura w kompleksie:

  • ✅ Roczny basen panoramiczny (dla dorosłych + dzieci) z widokiem na morze

  • ✅ Restauracja z kuchnią autora

  • ✅ Współpracujące i saloniki do pracy i odpoczynku

  • ✅ Przytulne ogrody, ścieżki spacerowe, plac zabaw

  • ✅ Parking podziemny ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych

  • ✅ Obszar zamknięty, monitoring wideo 24 / 7

  • ✅ Profesjonalna firma zarządzająca (serwis, sprzątanie, concierge)

📐 Planowanie:
Przestronne apartamenty z przemyślanymi układami. Wysoka jakość konstrukcji, nowoczesne technologie, możliwość indywidualnego wykończenia.

💎 Dlaczego jest to dochodowa inwestycja:

  1. Dokument pobytowy Czarnogóry - zakup nieruchomości daje prawo do uzyskania dokumentu pobytowego.

  2. Rosnący rynek - Kavach i Tivat - jest punktem atrakcyjnym dla turystów i inwestorów, ceny stale rosną.

  3. Płynność - apartamenty w kompleksach premium są zawsze w potrzebie wynajęcia.

  4. Zarządzanie - można przejść przez kodeks karny i otrzymać pasywny dochód w euro.

💰 Warunki zakupu:

  • Udogodnienia od dewelopera na korzystnych warunkach

  • Możliwość płatności w rublach / kryptowalucie / gotówce

  • Pełne wsparcie prawne transakcji pod klucz

🗓 Dostawa kompleksu: 2026

Gotowe do dostarczenia:

  • Planowanie i ceny bieżące partii

  • Rejestr prezentacji projektu

  • Indywidualne wyliczenie raty

  • Konsultacje w sprawie dokumentu pobytowego

Lokalizacja na mapie

Tivat, Czarnogóra
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Czarnogóra
od
$490,207
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Czarnogóra
od
$155,883
Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Czarnogóra
od
$125,815
Zespół mieszkaniowy A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Czarnogóra
od
$450,110
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$885,113
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Neksus
Tivat, Czarnogóra
od
$1,169
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Czarnogóra
od
$490,207
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 109–135 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay. Discover a unique space where mornings begin with the sun rising over the sea, and days are filled with the peaceful silence of golf courses stretching to the horizon. Horizon is a secluded and prestigious residential area, located …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
109.0
1,43M
Mieszkanie 3 pokoi
135.0
1,73M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Pokaż wszystko Apart - hotel Park Rezidens
Apart - hotel Park Rezidens
Bar, Czarnogóra
od
$108,820
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
PARK Residence to nowy elitarny kompleks wielofunkcyjny. Na życie. Dla relaksu. Do inwestycji. Kompleks składa się z 3 bloków: Blok A- składa się z różnego rodzaju mieszkań mieszkalnych. Blok B - od 1. do 5. piętra znajduje się czterogwiazdkowy hotel z apartamentami - od 6. na 8 piętrze…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Pole
Apartamentowiec Pole
Apartamentowiec Pole
Apartamentowiec Pole
Polje, Czarnogóra
od
$74,168
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Kвартиры в строящемся доме от надежного застройщика. Окончание строительства - grudzień 2024. Мест оположение: г. Бар, Поле. К покупке доступны квартиры z 1 i 2 спальнями. W przypadku 5 typów квартир. Kвартиры z podglądem na город и горы. Площадь квартир od 40,16 -72,93 m2.…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
14.11.2025
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje