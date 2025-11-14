Kompleks mieszkalny Neksus

Nexus, Kawach. Apartamenty klasy Premium nad morzem z pozwoleniem na pobyt. Osprzęt. Dostawa 2026
Tekst ogłoszenia:
Premium kompleks mieszkalny Nexus w Czarnogórze jest inwestycją w styl życia Adriatyku.
Kompleks znajduje się w wyłącznym obszarze Kavach (Boka Kotor) - to tylko 5 minut od lotniska Tivat i 10 minut do historycznego centrum Kotor. Doskonała równowaga między prywatnością w przyrodzie a dostępnością całej infrastruktury turystycznej.
📍 Lokalizacja:
Lotnisko Tivat - 5 minut samochodem
Kotor (Stare Miasto) - 10- 15 minut
Port Novi - centrum jachtów
Pierwsze plaże Adriatyku w odległości spaceru
🏛 Architektura i koncepcja:
Eleganckie linie, panoramiczne szyby i integracja organiczna z krajobrazem. Okna oferują widoki na góry i Adriatyku. To nie jest tylko mieszkanie, ale osobisty kurort na poziomie europejskim.
✨ Infrastruktura w kompleksie:
✅ Roczny basen panoramiczny (dla dorosłych + dzieci) z widokiem na morze
✅ Restauracja z kuchnią autora
✅ Współpracujące i saloniki do pracy i odpoczynku
✅ Przytulne ogrody, ścieżki spacerowe, plac zabaw
✅ Parking podziemny ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych
✅ Obszar zamknięty, monitoring wideo 24 / 7
✅ Profesjonalna firma zarządzająca (serwis, sprzątanie, concierge)
📐 Planowanie:
Przestronne apartamenty z przemyślanymi układami. Wysoka jakość konstrukcji, nowoczesne technologie, możliwość indywidualnego wykończenia.
💎 Dlaczego jest to dochodowa inwestycja:
Dokument pobytowy Czarnogóry - zakup nieruchomości daje prawo do uzyskania dokumentu pobytowego.
Rosnący rynek - Kavach i Tivat - jest punktem atrakcyjnym dla turystów i inwestorów, ceny stale rosną.
Płynność - apartamenty w kompleksach premium są zawsze w potrzebie wynajęcia.
Zarządzanie - można przejść przez kodeks karny i otrzymać pasywny dochód w euro.
💰 Warunki zakupu:
Udogodnienia od dewelopera na korzystnych warunkach
Możliwość płatności w rublach / kryptowalucie / gotówce
Pełne wsparcie prawne transakcji pod klucz
🗓 Dostawa kompleksu: 2026
Gotowe do dostarczenia:
Planowanie i ceny bieżące partii
Rejestr prezentacji projektu
Indywidualne wyliczenie raty
Konsultacje w sprawie dokumentu pobytowego