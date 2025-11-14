Kompleks mieszkalny Neksus

Nexus, Kawach. Apartamenty klasy Premium nad morzem z pozwoleniem na pobyt. Osprzęt. Dostawa 2026

Tekst ogłoszenia:

Premium kompleks mieszkalny Nexus w Czarnogórze jest inwestycją w styl życia Adriatyku.

Kompleks znajduje się w wyłącznym obszarze Kavach (Boka Kotor) - to tylko 5 minut od lotniska Tivat i 10 minut do historycznego centrum Kotor. Doskonała równowaga między prywatnością w przyrodzie a dostępnością całej infrastruktury turystycznej.

📍 Lokalizacja:

Lotnisko Tivat - 5 minut samochodem

Kotor (Stare Miasto) - 10- 15 minut

Port Novi - centrum jachtów

Pierwsze plaże Adriatyku w odległości spaceru

🏛 Architektura i koncepcja:

Eleganckie linie, panoramiczne szyby i integracja organiczna z krajobrazem. Okna oferują widoki na góry i Adriatyku. To nie jest tylko mieszkanie, ale osobisty kurort na poziomie europejskim.

✨ Infrastruktura w kompleksie:

✅ Roczny basen panoramiczny (dla dorosłych + dzieci) z widokiem na morze

✅ Restauracja z kuchnią autora

✅ Współpracujące i saloniki do pracy i odpoczynku

✅ Przytulne ogrody, ścieżki spacerowe, plac zabaw

✅ Parking podziemny ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych

✅ Obszar zamknięty, monitoring wideo 24 / 7

✅ Profesjonalna firma zarządzająca (serwis, sprzątanie, concierge)

📐 Planowanie:

Przestronne apartamenty z przemyślanymi układami. Wysoka jakość konstrukcji, nowoczesne technologie, możliwość indywidualnego wykończenia.

💎 Dlaczego jest to dochodowa inwestycja:

Dokument pobytowy Czarnogóry - zakup nieruchomości daje prawo do uzyskania dokumentu pobytowego. Rosnący rynek - Kavach i Tivat - jest punktem atrakcyjnym dla turystów i inwestorów, ceny stale rosną. Płynność - apartamenty w kompleksach premium są zawsze w potrzebie wynajęcia. Zarządzanie - można przejść przez kodeks karny i otrzymać pasywny dochód w euro.

💰 Warunki zakupu:

Udogodnienia od dewelopera na korzystnych warunkach

Możliwość płatności w rublach / kryptowalucie / gotówce

Pełne wsparcie prawne transakcji pod klucz

🗓 Dostawa kompleksu: 2026

Gotowe do dostarczenia: