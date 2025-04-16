  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica

Pejton, Czarnogóra
$1,174
ID: 28601
Data aktualizacji: 1.10.2025

Izdaje se prostran i lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 94m2, da sedmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u naselju Pejton. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, na samo par minuta od strogog centra grada. Zgrada posjeduje dva lifta, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu zakupa je uracunato garazno parking mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Pejton, Czarnogóra
